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الأهلي يطلب حضور 20 ألف مشجع في مباراته ضد الترجي

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بطلب لوزير الشباب والرياضة اشرف صبحي لمساعدته في حضور الجماهير لمواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب المقرر لها 26 من الشهر الجاري على ملعب السلام بالقاهرة.

 

ويرغب مجلس الأهلي في حضور 20 الف متفرج لمباراة الإياب ونقلها إلى استاد القاهرة، بعد أن حصل الفريق التونسي على الموافقة بحضور 5000 متفرج من الحكومة التونسية في مباراة الذهاب على ملعب رادس.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

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