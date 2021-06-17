قطر تحدد سعر خام شاهين بعلاوة 2.5 دولار

حددت قطر للبترول سعر خام الشاهين في العقود محددة المدة للتحميل في أغسطس بعلاوة 2.57 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، وهي أعلى علاوة منذ 17 شهرا.





وتدفع شركات التكرير في آسيا أعلى علاوة لخامات الشرق الأوسط وروسيا منذ حوالي عام بسبب زيادة الطلب وعلو تكاليف الاستيراد من الغرب.

وقالت المصادر إن قطر حددت سعر العقود محددة المدة بعد بيع شحنتين في عطاء رُسي على رويال داتش شل ميتسوي بعلاوة بين 2.20 و2.60 دولار. ومن المقرر تحميل الشحنتين في 7 و8 أغسطس آب وفي 28 و29 من الشهر ذاته.

وقبل ذلك العطاء، باعت قطر أربع شحنات من خام الشاهين لشركة هنغلي الصينية للبتروكيماويات وثلاث شحنات لمشترين يابانيين وفقا لما ذكرته المصادر التجارية.

وقال أحد المصادر إن الشحنات جرى تسعيرها بما بين خمسة وتسعة سنتات فوق سعر العقود محددة المدة.

ونزلت أسعار النفط الخام يوم الخميس إذ ارتفع الدولار بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، لكن الخسائر كانت محدودة بفعل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية.