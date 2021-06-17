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بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر نادي ريال مدريد، التحرك لتجديد عقد مدافعه الفرنسي رافائيل فاران، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي في نهاية الموسم المقبل (30 يونيو 2022).


ووفقاً لصحيفة " ماركا " الإسبانية، فإن ريال مدريد سيجدد عقده فاران، وذلك بعد أن أعلن النادي رحيل سيرجيو راموس.

 

وكانت الشكوك تدور حول استمرار فاران مع النادي الملكي، ولكن قرار راموس بالرحيل عن الفريق عقب نهاية عقده هذا الشهر، جعل النادي يعمل على بقاء الفرنسي.

 

ومن المتوقع أن يحسم النادي مستقبل فاران، بعد إنتهاء مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020 "، رفقة المنتخب الفرنسي.

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