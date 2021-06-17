موسيماني يستقر على خطة عبور الترجي

حدد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، خطة الفريق خلال مواجهة الذهاب أمام الترجى التونسى.





واستقر موسيماني على خوض مواجهة الترجي بطريقة 4/2/3/1 دون إجراء أى تعديلات، كما حدث فى مواجهة الإياب فى بريتوريا أمام صن داونز الجنوب إفريقى.

وهناك تفكير قوى من جانب الجهاز الفنى على الدفع بالتشكيل الأساسى، من أجل الحفاظ على درجة الانسجام بين الخطوط وفى ظل تعود اللاعبين على طريقة 4/2/3/1.

ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب على ملعب رادس يوم السبت، فى حين يقام لقاء الإياب يوم 26 يونيو الجارى.