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موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
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كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف نادي برشلونة من التعاقد مع 4 صفقات مدوية من داخل مانشستر سيتي.


وارتبط برشلونة بضم إيمريك لابورت، وجواو كانسيلو، وبرناردو سيلفا، ورياض محرز.


وذكرت  صحيفة (موندو ديبورتيفو) فإن النادي الكاتالوني مهتم بهذا الرباعي من السيتي فقط، وغير مهتم بالنجم الإنجليزي رحيم سترلينج. 

 

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يسعى للاتفاق على صفقة تبادل محتملة في الفترة القادمة مع نظيره الإنجليزي، وهو ما لمح له الرئيس خوان لابورتا يوم أمس.

 

وأوضح أن الأولوية للتعاقد مع لابورت ثم كانسيلو ثم برناردو سيلفا وأخيرا محرز وذلك حسب إحتياجات الفريق وأولوياته.

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