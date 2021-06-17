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"مون": خريطة محفوظة في إسبانيا تثبت ملكية كوريا الجنوبية لجزر دوكدو

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، إن الخريطة القديمة "القيمة للغاية" التي شاهدها في مدريد يوم الأربعاء، تظهر أن دوكدو جزء من الأراضي الكورية.

وأدلى مون، الذي يجري حاليا زيارة رسمية إلى إسبانيا، بهذه التصريحات بعد الإطلاع على "خريطة مملكة جوسون" في مكتبة مجلس الشيوخ الأسباني، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم الرئاسة بارك كيونغ-مي.

وتأتي إشارة مون إلى جزيرة دوكدو، التي تقع في أقصى شرق كوريا الجنوبية في ظل تصاعد النزاع الدبلوماسي بين كوريا واليابان حول خريطة على موقع أولمبياد طوكيو تظهر فيها دوكدو كجزء من الأراضي اليابانية.

ونقل عن مون قوله خلال زيارته للمكتبة: "يمكن أن نقول إن خريطة مملكة جوسون) مستند تاريخي قيم جدا يظهر أن دوكدو جزء من الأراضي الكورية".

وزار "مون" الذي وصل إسبانيا يوم الثلاثاء المكتبة بعدما ألقى خطابا في البرلمان الأسباني.

تعد "خريطة مملكة جوسون" التي تحتفظ بها المكتبة الإسبانية جزءا من الخرائط القديمة لإمبراطورية "تشينغ" التي وضعها الجغرافي ورسام الخرائط الفرنسي "جان بابتيست بورغينيون دانفيل" في القرن الثامن عشر.

ويعرف أن الخريطة التي تحدث عنها مون هي أقدم خريطة لمملكة جوسون (1392-1910) في شبه الجزيرة الكورية وضعها غربيون وهي تظهر أن دوكو كانت جزءا من أراضي المملكة.

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