تسجيل 500 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا في المغرب

رصدت وزارة الصحة في المغرب، 500 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 500، مقارنة مع 476 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 524975 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 3657 تعتبر نشطة.

وسجلت السلطات الصحية المغربية، 4 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، بعد أن تم رصد العدد ذاته يوم الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9221 بنسبة فتك عند مستوى 1.8%.

وأعلنت السلطات الصحية المغربية، تسجيل 303 حالات شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 512097 بنسبة تعاف تتجاوز 97%.