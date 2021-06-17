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تسجيل 500 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا في المغرب
الخميس 17/يونيو/2021 - 09:49 ص
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في المغرب، 500 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وارتفعت حصيلة
الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المغرب خلال
الساعات الـ24 الماضية بواقع 500، مقارنة مع 476 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى
مستوى 524975 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 3657 تعتبر نشطة.
وسجلت السلطات
الصحية المغربية، 4 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، بعد أن تم رصد العدد ذاته يوم
الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9221 بنسبة فتك عند مستوى 1.8%.
وأعلنت
السلطات الصحية المغربية، تسجيل 303 حالات شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس
كورونا في المملكة إلى مستوى 512097 بنسبة تعاف تتجاوز 97%.
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