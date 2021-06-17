محمود مسلم : اتمنى من المؤسسات الدينية أن تكون اكثر تنظيما لدعم الوعي بمجتمعتنا



وأشار"مسلم" خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي.. تحديات راهنة"قائلا": اتمنى من المؤسسات الدينية أن تكون اكثر تنظيما لدعم الوعي بمجتمعتنا".



وتابع "لا يجب بناء الوعي على وعي زائف ؛يجب ان يحدث ذلك على وعي حقيقي لبناء أجيال ناشئة ناضجة؛ ومثال ذلك اعتقاد البعض لفترات زمنية أن جماعة الاخوان الإسلامية مجرد تيار سياسي وهذا وعي زائف للقضايا والمسميات".



واكد أن هناك رأي عام غير حقيقي يتنشر على مواقع التواصل الإجتماعي ؛مثل السير وراء تريند هذه المواقع ؛ وهذا لا يمثل الرأي العام الحقيقي.



وشدد "مسلم"على ضرورة دعم المؤسسات الثقافية في بناء وعي المواطن المصري؛ذلك لأنها هي المؤسسة الأكثر تأثيرا في بناء الوعي المجتمعي".



انطلقت فعاليات اليوم الثالث مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي - تحديات اللحظة الراهنة"، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ؛ والذي يستمر على مدار ثلاث أيام متواصلة.

ويشارك في المؤتمر نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والسادة قيادات الإعلام المصري، والسادة ممثلي المجتمع المدني من بينهم الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب والدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، ورامي جلال، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ.



ومن المقرر في نهاية المؤتمر عرض خلاصات وتوجهات مستقبلية في الجلسة الختامية.



ويشارك بالحديث كل من الأستاذ الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، الأستاذ الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري الإدارة والتنمية، والأستاذة الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

والأستاذ الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، والأستاذ الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، ورامي جلال، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتب والشاعر مدحت العدل، ومحمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور محمد سعيد محفوظ، الكاتب ومستشار معهد الأهرام للصحافة، والأستاذ عماد خليل، الكاتب وعضو مجلس النواب، وهاني لبيب، الكاتب والمفكر، والدكتور حسن السعدي، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الأسكندرية، وخيرية البشلاوي، ناقدة فنية وكاتبة صحفية، والأستاذة الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، وحسام فاروق، الكاتب الصحفي والأعلامي، وسميرة لوقا رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.

قال الإعلامي وعضو مجلس الشيوخ محمود مسلم إن الإعلام رأيه في قضية الوعي غير مؤثر مثل تأثير المؤسسات الدينية، خاصة أن السوشيال ميديا أصبحت اكثر تأثير على المجتمع المصري؛مؤكدا على أن الإعلام جزء من منظومة بناء الوعي ولكنه لايمثل دورا كبيرا كما يشير لذلك البعض".