Advertisements

محمود مسلم : اتمنى من المؤسسات الدينية أن تكون اكثر تنظيما لدعم الوعي بمجتمعتنا

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements

قال الإعلامي وعضو مجلس الشيوخ محمود مسلم إن الإعلام رأيه في قضية الوعي غير مؤثر مثل تأثير المؤسسات الدينية، خاصة أن السوشيال ميديا أصبحت اكثر تأثير على المجتمع المصري؛مؤكدا على أن الإعلام جزء من منظومة بناء الوعي ولكنه لايمثل دورا كبيرا كما يشير لذلك البعض".

وأشار"مسلم" خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي.. تحديات راهنة"قائلا": اتمنى من المؤسسات الدينية أن تكون اكثر تنظيما لدعم الوعي بمجتمعتنا".

وتابع "لا يجب بناء الوعي على وعي زائف ؛يجب ان يحدث ذلك على وعي حقيقي لبناء أجيال ناشئة ناضجة؛ ومثال ذلك اعتقاد البعض لفترات زمنية أن جماعة الاخوان الإسلامية مجرد تيار سياسي وهذا وعي زائف للقضايا والمسميات".

واكد أن هناك رأي عام غير حقيقي يتنشر على مواقع التواصل الإجتماعي ؛مثل السير وراء تريند هذه المواقع ؛ وهذا لا يمثل الرأي العام الحقيقي.

وشدد "مسلم"على ضرورة دعم المؤسسات الثقافية في بناء وعي المواطن المصري؛ذلك لأنها هي المؤسسة الأكثر تأثيرا في بناء الوعي المجتمعي".

انطلقت فعاليات اليوم الثالث مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي - تحديات اللحظة الراهنة"، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ؛ والذي يستمر على مدار ثلاث أيام متواصلة.
ويشارك في المؤتمر نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والسادة قيادات الإعلام المصري، والسادة ممثلي المجتمع المدني من بينهم الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب والدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، ورامي جلال، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ.

ومن المقرر في نهاية المؤتمر عرض خلاصات وتوجهات مستقبلية في الجلسة الختامية.

ويشارك بالحديث كل من الأستاذ الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، الأستاذ الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري الإدارة والتنمية، والأستاذة الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
والأستاذ الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، والأستاذ الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، ورامي جلال، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتب والشاعر مدحت العدل، ومحمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور محمد سعيد محفوظ، الكاتب ومستشار معهد الأهرام للصحافة، والأستاذ عماد خليل، الكاتب وعضو مجلس النواب، وهاني لبيب، الكاتب والمفكر، والدكتور حسن السعدي، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الأسكندرية، وخيرية البشلاوي، ناقدة فنية وكاتبة صحفية، والأستاذة الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، وحسام فاروق، الكاتب الصحفي والأعلامي، وسميرة لوقا رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.
محمود مسلم : اتمنى من المؤسسات الدينية أن تكون اكثر تنظيما لدعم الوعي بمجتمعتنا
محمود مسلم : اتمنى من المؤسسات الدينية أن تكون اكثر تنظيما لدعم الوعي بمجتمعتنا
محمود مسلم : اتمنى من المؤسسات الدينية أن تكون اكثر تنظيما لدعم الوعي بمجتمعتنا
محمود مسلم : اتمنى من المؤسسات الدينية أن تكون اكثر تنظيما لدعم الوعي بمجتمعتنا

أخبار تهمك

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ يوم

نجم مانشستر سيتي يحلم بتمثيل برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 11 ساعة

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

نجوم الفن يُشاركون مصطفى قمر فرحته بزفاف ابنه (صور)

منذ أقل من ساعتين

ديباي يعلق على اقترابه من الانتقال إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أسامة الأزهري عن شهادة محمد حسين يعقوب: انهيار كارثي مروع

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل عدم ظهور ميسي في الإعلان عن القميص الجديد لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ حوالي 10 ساعة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 14 ساعة

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة في القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

منذ 38 دقيقة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

08:31 م

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

07:08 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة