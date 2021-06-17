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المالية: الجمارك تتعامل بنظام الفاتورة الضريبية الالكترونية

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا ماضون بقوة وبدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية في استكمال مسيرة تحديث وميكنةمنظومتي الإدارة الضريبية والجمركية  مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ، لافتا إلى أنه تم إصدار قرار رقم (291)لسنة 2021 بشأن الأكواد القياسية الموحدة للأصناف بالفاتورة الضريبية الإلكترونية ، موضحًا أنه وفقًا لهذا القرار يلتزم الممولون المسجلونعلى منظومة الفاتورة الإلكترونية والعاملون في مجال الاستيراد استخدام الكود القياسي الموحد للسلع والخدمات المستوردة وفقًا لنظمالتكويد المتبعة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية (GS1) عند الإفراج الجمركي .


    وأوضح أنه في حالة استيراد سلع أو خدمات وفقًا لحالتها عند الاستيراد ومكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكود الدولي الموحد المعتمد منمصلحة الضرائب المصرية (GS1) فإنه يتم استخدام ذات الكود عند التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .


    وأشار " وزير المالية " إلى أنه في حالة استيراد سلع أو خدمات وفقًا لحالتها عند الاستيراد وغير مكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكودالدولي الموحد المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية (GS1) ، فإنه يتم استخدام الكود الوارد بالفاتورة الاستيرادية بعد ربطه بنظامالتصنيف المجموعة السلعية (GPC) وفقًا لنظام التكويد المعمول به في منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع المنظومة حيث يتمالحصول على أكواد (EGS نظم التكويد الخاصة بالضرائب  ) ،  ويتم استخدام أكواد السلع المستوردة باعتبارها كود داخلي للسلعة .


وأكد على أنه في ضوء مراحل إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فلا تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانتفواتير صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية .

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