وزير الري: إدارة ديناميكية للمنظومة المائية تتعامل مع كافة سيناريوهات الفيضان المقبل

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الدوري الذي تعقده اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.



وإستعرض الدكتور محمد عبد العاطى إجراءات التعامل مع فترة أقصى الإحتياجات الحالية والتي تتزامن مع بداية العام المائي القادم، بهدف تلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.



وأشار وزير الري إلى أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.



وشدد "عبد العاطي" على ضرورة إستمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ.



ووجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

