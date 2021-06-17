البورصة تربح 1.5 مليار جنيه بعد مرور ربع ساعة من بدء جلسة التداول









إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس أخر جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وربح رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار جنيه بعد مرور ربع ساعة من بدء الجلسة مع ترقب إجتماع البنك المركزي اليوم لضبط أسعار الفائدة.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليصل عند مستوى 9896.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليصل عند مستوى 2259.8 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3189.9 نقطة.







وتوقعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ان تميل قرارت البنك المركزي اليوم نحو التثبيت وذلك لأسباب إقتصادية محلية وعالمية وإجتماعية تتعلق بالقطاع العائلي الداعم و الأكبر للسيولة المتواجدة في القطاع المصرفي.



