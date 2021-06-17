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مجلس النواب اللبناني في بيان جديد موجه لعون: فلنذهب إلى الحل!

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
الفجر
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على خلفية الخلافات السياسية المتصاعدة وسط تعرقل مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، وجه مجلس النواب نداء جديدا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأعربت رئاسة مجلس النواب في بيان صدر عنها أمس، ردا على بيان آخر للرئاسة الجمهورية، عن رغبتها في أن "نصدق ما ذهبتم إليه إذا كنتم أنتم تصدقونه"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وذكّرت رئاسة مجلس النواب الرئيس عون بأنه صاحب القول "بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأي حقيبة وزارية أو وزارة".

واختتمت رئاسة مجلس النواب بيانه بالقول مخاطبا عون: "فلنذهب إلى الحل".

كما تساءلت رئاسة مجلس النواب في بيان مقتضب آخر عن مدى صدقية تصريحات عون المدعوم من قبل تكتل "لبنان القوي" عن التزامه بتشكيل الحكومة الجديدة، قائلة: "طالما الأمر كذلك لماذا أعلن "التكتل" أنه لن يشارك ولن يعطي الثقة؟"

وتأتي هذه التصريحات على خلفية بروز خلافات عميقة بين عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، فيما اتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهورية بعرقلة مبادرته الرامية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة.

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