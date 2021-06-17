البورصة المصرية تغرم 8 شركات مقيدة 85 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 8 شركات 85 ألف جنيه لمخالفة الشركات أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، وغرمت اللجنة شركة جلاكسو سميثكلاين 25 ألف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت شركتي أوراسكوم المالية القابضة، جنوب الوادي للأسمنت، 10 آلاف جنيه لكلًا منهما لمخالفة الشركتين لأحكام المادة 32 و 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 و64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، تغريم شركتي أجواء للصناعات الغذائية-مصر، شارم دريمز للاستثمار السياحي 10 آلاف جنيه بسبب تكرار ذات المخالفة، وهي عدم التزام الشركتين بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتوقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على شركتي أسمنت سيناء، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتوقيع التزام مالي 10 آلاف جنيه على شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وذلك لمخالفة الشركة لاحكام المادة 28 و 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية و المادة 50 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.