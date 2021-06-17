Advertisements

أنباء عن احتمال عودة قوات أمريكية إلى الصومال بعد سحبها من هناك

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
نقلت وسائل إعلام صومالية عن صحيفة "نيويورك تايمز" أن البنتاغون يفكر في إعادة إرسال قواته إلى الصومال، وإلغاء قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي تم بموجبه سحبها من هناك.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن البنتاغون يعمل على تطوير مقترح بشأن إرسال مدربين من قوات العمليات الخاصة إلى الصومال، وذلك للمساعدة في مواجهة حركة الشباب، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وكانت إدارة ترامب "قد سحبت 700 جندي أمريكي من الصومال في يناير الماضي، في إطار خطة لإنهاء الحروب الطويلة للقوات الأمريكية في مختلف أنحاء العالم".

وتتزامن هذه الخطوة مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا "نشر قوات أمريكية في كينيا للمساعدة في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، والتعاون مع الجيش الكيني في محاربة حركة الشباب".

أخبار تهمك

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 11 ساعة

نجوم الفن يُشاركون مصطفى قمر فرحته بزفاف ابنه (صور)

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ حوالي 10 ساعة

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

منذ 38 دقيقة

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة في القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 15 ساعة

ديباي يعلق على اقترابه من الانتقال إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

نجم مانشستر سيتي يحلم بتمثيل برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عدم ظهور ميسي في الإعلان عن القميص الجديد لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 14 ساعة

أسامة الأزهري عن شهادة محمد حسين يعقوب: انهيار كارثي مروع

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

08:31 م

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

07:08 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة