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طلب إحاطة بسبب تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الورزاء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد للحصول على الخدمات المختلفة، على الرغم من الحديث المتكرر عن التطوير وإدخال آليات جديدة لتسريع وتيرة العمل والميكنة والتحول الرقمي.

وأكد"محسب" أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان وزير الإتصالات أكثر من مرة عن آليات جديدة لتسريع وتيرة العمل من خلال تطوير وإحلال وتجديد العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لتكون مؤهلة لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويُسر دون تكدس، خاصة فى ظل جائحة كورونا مع الأخذ فى الاعتبار أن النسبة العظمى من رواد مكاتب البريد من كبار السن وهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف"عضو مجلس النواب" على الرغم من ذلك إلا أن هناك العديد من المكاتب التى مازالت تشهد تكدس، بعضها شهد تطوير، ويبدو أن الفكرة فى آلية العمل وليس فى التطوير الخارجى والميكنة والتى وإن كانت لازمة وضرورية لضمان الوصول للهدف المنشود وسهولة تقديم الخدمة، ولكن لابد أن يقابل التطوير والتجديد فى الأجهزة والمكان أن يكون هناك تطوير لمقدمى الخدمى، على أن يتم منح العاملين دورات تدريبية ليكونوا مؤهلين للتعامل مع هذه الشريحة من المجتمع وفى نفس الوقت مؤهلين للعمل على الأجهزة الحديثة لتكتمل المنظومة ما بين تطوير وتأهيل فى نفس الوقت.

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