Advertisements

البورصة تخفض رأسمال "بالم هيلز" الي 6.16 مليار جنيه عبر إعدام أسهم خزينة

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:39 ص
بالم هيلز
بالم هيلز
نيفين سمير
Advertisements
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة بالم هيلز للتعمير من 6.23 مليار جنيه مصري إلى 6.16 مليار جنيه بتخفيض قدره 72.7 مليون جنيه ، و ذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 36.35 مليون سهم الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020 ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 6.16 جنيه، موزع على عدد 3.08 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.

ووافقت اللجنة، على أن تدرج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 21 يونيو 2021.

وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي ربح بقيمة 217.29 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 84.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من 2021 لتصل إلى 1.97 مليار جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أخبار تهمك

نجم مانشستر سيتي يحلم بتمثيل برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 11 ساعة

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة في القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

منذ 14 دقيقة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 14 ساعة

نجوم الفن يُشاركون مصطفى قمر فرحته بزفاف ابنه (صور)

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ حوالي 11 ساعة

أسامة الأزهري عن شهادة محمد حسين يعقوب: انهيار كارثي مروع

منذ حوالي 3 ساعات

ديباي يعلق على اقترابه من الانتقال إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ يوم

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

منذ 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

08:31 م

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

07:08 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة