البورصة تخفض رأسمال "بالم هيلز" الي 6.16 مليار جنيه عبر إعدام أسهم خزينة

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة بالم هيلز للتعمير من 6.23 مليار جنيه مصري إلى 6.16 مليار جنيه بتخفيض قدره 72.7 مليون جنيه ، و ذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 36.35 مليون سهم الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020 ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 6.16 جنيه، موزع على عدد 3.08 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.





ووافقت اللجنة، على أن تدرج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 21 يونيو 2021.





وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي ربح بقيمة 217.29 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 84.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



