الجمعة و السبت إعادة حلقة النجم حمادة هلال في برنامج "واحد من الناس"





وتحدث حمادة هلال في ذلك عن اللحظات الأخيرة في حياة والدته، وكشف عن وصيتها له قبل رحيلها، كما وجه رسالة صادمة لحمو بيكا، وفاجأ الساحر عزام حمادة هلال بقراءة أفكاره على الهواء، كما واجهه بأشياء لم يتوقعها وأسرار لم يعلن عنها وسط حالة من الدهشة والذهول .



كما تحدث حمادة هلال عن أسرار حياته المهنية وعن بعض التفاصيل المتعلقة بنشأته، وأحدث مشاريعه السينمائية والغنائية، وعن كيفية دخوله مجال الغناء وعن أهم المحطات في حياته الفنية .







يُعرض برنامج"واحد من الناس"للإعلامي عمرو الليثي ، مساء غد الجمعة والسبت في تمام الساعة العاشرة مساءً إعادة حلقة الفنان والمطرب حمادة هلال.