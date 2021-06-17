Advertisements

الجمعة و السبت إعادة حلقة النجم حمادة هلال في برنامج "واحد من الناس"

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يُعرض برنامج"واحد من الناس"للإعلامي عمرو الليثي ،  مساء غد الجمعة والسبت في تمام الساعة العاشرة مساءً إعادة حلقة الفنان والمطرب حمادة هلال. 

وتحدث حمادة هلال في ذلك عن اللحظات الأخيرة في حياة والدته، وكشف عن وصيتها له قبل رحيلها، كما وجه رسالة صادمة لحمو بيكا، وفاجأ الساحر عزام حمادة هلال بقراءة أفكاره على الهواء، كما واجهه بأشياء لم يتوقعها وأسرار لم يعلن عنها وسط حالة من الدهشة والذهول .

كما تحدث حمادة هلال عن أسرار حياته المهنية وعن بعض التفاصيل المتعلقة بنشأته، وأحدث مشاريعه السينمائية والغنائية، وعن كيفية دخوله مجال الغناء وعن أهم المحطات في حياته الفنية .


الجمعة و السبت إعادة حلقة النجم حمادة هلال في برنامج "واحد من الناس"
الجمعة و السبت إعادة حلقة النجم حمادة هلال في برنامج "واحد من الناس"
الجمعة و السبت إعادة حلقة النجم حمادة هلال في برنامج "واحد من الناس"
الجمعة و السبت إعادة حلقة النجم حمادة هلال في برنامج "واحد من الناس"
الجمعة و السبت إعادة حلقة النجم حمادة هلال في برنامج "واحد من الناس"
الجمعة و السبت إعادة حلقة النجم حمادة هلال في برنامج "واحد من الناس"
الجمعة و السبت إعادة حلقة النجم حمادة هلال في برنامج "واحد من الناس"
الجمعة و السبت إعادة حلقة النجم حمادة هلال في برنامج "واحد من الناس"

أخبار تهمك

موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

منذ 13 دقيقة

ديباي يعلق على اقترابه من الانتقال إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

نجم مانشستر سيتي يحلم بتمثيل برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أسامة الأزهري عن شهادة محمد حسين يعقوب: انهيار كارثي مروع

منذ حوالي 3 ساعات

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 14 ساعة

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة في القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

نجوم الفن يُشاركون مصطفى قمر فرحته بزفاف ابنه (صور)

منذ ساعتين

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 15 ساعة

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

منذ 41 دقيقة

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

08:31 م

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

07:08 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة