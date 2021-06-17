القيد توافق على شطب أسهم أسيوط الإسلامية للتجارة إختيارياً من البورصة

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، على السير في إجراءات شطب القيد الاختياري لأسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية برأس مال قدره 66.8 مليون جنيه موزعًا على عدد 6.7 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"









وأكدت الشركة هلي ضرورة شراء أسهم من يرغب في البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختيارى والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء بسعر 28.5 جنيه.