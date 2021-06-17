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القيد توافق على شطب أسهم أسيوط الإسلامية للتجارة إختيارياً من البورصة
الخميس 17/يونيو/2021 - 10:41 ص
نيفين سمير
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وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، على السير في إجراءات شطب القيد الاختياري لأسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية برأس مال قدره 66.8 مليون جنيه موزعًا على عدد 6.7 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"
وأكدت الشركة هلي ضرورة شراء أسهم من يرغب في البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختيارى والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء بسعر 28.5 جنيه.
ووجهت لجنة القيد، بفتح سوق العمليات الخاصة لتنفيذ عملية الشراء لأسهم المعترضين بما يتفق والمادة (55) من قواعد القيد وما ورد بالمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، ونقل تداول أسهم الشركة إلى القائمة (د) وفقًا للضوابط المنظمة لذلك في ضوء قيام الشركة بالسير في إجراءات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول الأحد 20 يونيو الجاري.
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