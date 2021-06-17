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الأهلي يجري مسحة كورونا أخيرة قبل موقعة الترجي

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية صباح اليوم الخميس داخل فندق الإقامة، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقامت بعثة الأهلي بإجراء المسحة الطبية وفقًا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية بـ٤٨ ساعة.

 

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي مساء بعد غد السبت على ستاد حماد العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

 

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي قبل لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة يوم ٢٦ يونيو الجاري.

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