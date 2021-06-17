Advertisements

الكرملين: ضم أوكرانيا للناتو خط أحمر

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلن الكرملين أن القمة الروسية-الأمريكية في جنيف كشفت عن استحالة تقريب وجهات نظر الدولتين إزاء التطورات في بيلاروس، محذرا من أن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو يشكل خطأ أحمر لموسكو.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن موسكو حذرت منذ البداية من أي توقعات مرتفعة من لقاء القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، مضيفا: "لكن الآن نستطيع القول، اعتمادا بالدرجة الأولى على تقديرات الرئيس نفسه، إنها (القمة) كانت إيجابية بقدر أكبر"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم". 

وأوضح المتحدث أن الاجتماع منح الرئيسين فرصة لإطلاع أحدهما الآخر على مواقفهما وإدراك ماهية المجالات التي يمكن التعاون بين موسكو وواشنطن فيها والمجالات التي لا يزال التعاون فيها مستحيلا بسبب الاختلاف التام في وجهات النظر بين البلدين.

وتابع: "هذا حصل أيضا وهو أمر إيجابي".

الاستقرار الاستراتيجي

وأشار بيسكوف إلى أهمية البيان المشترك الخاص بالاستقرار الاستراتيجي الذي صدر عن بوتين وبايدن، مشددا على أن هذه الوثيقة المقتضبة تعكس المسؤولية الخاصة التي تتحملها موسكو وواشنطن، وهما أكبر دولتين نوويتين، أمام شعبيهما والعالم أجمع.

وأبدى المتحدث باسم الكرملين قناعته بضرورة أن تنطلق مفاوضات بشأن الاستقرار الاستراتيجي والرقابة على التسلح بين روسيا والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

نجوم الفن يُشاركون مصطفى قمر فرحته بزفاف ابنه (صور)

منذ ساعتين

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ يوم

نجم مانشستر سيتي يحلم بتمثيل برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

منذ 40 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 15 ساعة

ديباي يعلق على اقترابه من الانتقال إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أسامة الأزهري عن شهادة محمد حسين يعقوب: انهيار كارثي مروع

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 11 ساعة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل عدم ظهور ميسي في الإعلان عن القميص الجديد لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة في القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

08:31 م

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

07:08 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة