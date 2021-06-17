ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس علي ارتفاع ، حيث صعد المؤشر العام 0.09%، وارتفع السوق الأول 0.11%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.02% و0.05% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول نحو 33.8 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1285 صفقة حققت سيولة بقيمة 5.5 مليون دينار تقريباً.





وحقق سهم "أهلي متحد - البحرين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.34 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 0.43%، تلاه سهم "عقارات الكويت" بقيمة 848.75 ألف دينار مرتفعاً بنحو 0.74%.



