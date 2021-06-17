فيضانات كبيرة في كيرتش بالقرم

قالت مديرية حالات الطوارئ في القرم، إن منطقة شرق شبه الجزيرة شهدت هطول أمطار غزيرة. وذكرت أن المنطقة شهدت خلال يوم هطول كميات من المطر تساوي 1.5 مرة من المعدل الشهري.





وأشارت المديرية في بيانها، إلى أنه تم يوم أمس إعلان التحذير من العواصف الرعدية، وتوقع هبوب رياح شديدة.





وقال مصدر في مركز الأرصاد الجوية الإقليمي: "خلال الليل، سقط 72 ملم من الأمطار في كيرتش. وفي المنطقة الخطرة (منطقة مضيق كيرتش) – بلغ معدل الهطول 73 ملم". ونوه المصدر بأن المعدل المتوسط في يونيو في هذه المنطقة، يبلغ 48 ملم.





وذكرت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، أن قرية بريوزرنوي بمنطقة لينينسكي، بالقرب من كيرتش، شهدت هطول مطر غزير جدا، وغمرت المياه أراضي 18 عزبة. وقامت فرق الإنقاذ بإجلاء 40 شخصا بينهم عشرة أطفال.





في يوم 7 يونيو غمرت مياه المطر هذه القرية، التي يبلغ عدد سكانها 3008 أشخاص من بينهم 654 طفلا.



