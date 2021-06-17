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محمد سعيد محفوظ: الإعلام ساهم في صنع النخبة الخادعة المصنوعة.. وهي نخبة السوشيال ميديا

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال مستشار رئيس تحرير الأهرام ورئيس مؤسسة ميدياتوبيا الدكتور محمد سعيد محفوظ، إن الإعلام ساهم في صنع النخبة الخادعة المصنوعة وهي نخبة السوشيال ميديا، وأوهمناهم أنهم استطاعوا التغيير وإسقاط نظام.

وأضاف خلال الجلسة الرابعة تحت عنوان "الإعلام وصناعة الوعي"، من مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي - تحديات اللحظة الراهنة"، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الخميس: هذه النخبة تسببت كثيرًا بشكل سيء في الرأي العام.

وأكد مستشار رئيس تحرير الأهرام: "هذه النخبة هل لديها ثقافة أو كفاءة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهل لديها قدرة تشكيل المواقف الشخصية، أو تغيير اتجاهات الجمهور، أو لديها قدرة على مواجهة اشتباكات الرأي، هل يمكن اتخاذها مثل أعلى، هل تصلح للتمثيل في قضية ما".

وأشار: "هناك المؤثرون الطبيعيون، وهم لديهم سمات تفضيلية لدى الجمهور المستهدف، لديه خبرة في مجال الانتشار، وهو لا يتصدى لملف غير متخصص فيه، ولديه مهارة ركوب التريند وصناعته، وهي نخبة مؤثرة وخطيرة ولديهم موهبة في حشد التفاعل، ومواجهة الهجوم العكسي".

وأوضح مستشار رئيس تحرير الأهرام: "علينا أن نجيب على سؤال هل المحتوى الناجح بالضرورة مؤثر أم لا".
محمد سعيد محفوظ: الإعلام ساهم في صنع النخبة الخادعة المصنوعة.. وهي نخبة السوشيال ميديا
محمد سعيد محفوظ: الإعلام ساهم في صنع النخبة الخادعة المصنوعة.. وهي نخبة السوشيال ميديا

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