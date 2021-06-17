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بعد انتشاره في بريطانيا.. ماذا تعرف عن جدري القرود؟

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لعل انتشار مرض جدري القرود في بريطانيا، آثار مخاوف دول العالم، خاصة أنه ينتقل من الحيوانات، إلى الإنسان عن طريق الاتصال المباشر، ثم تحدث العدوى من شخص لآخر، عن طريق الرذاذ.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مرض جدري القرود الذي ينتشر في بريطانيا حاليًا.

انتشار جدري القرود في بريطانيا
أعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، أن هناك تفشيًا مستمرًا لفيروس جدري القرود وشكل من السل المقاوم للأدوية في المملكة المتحدة، موضحًا أنه قد تفشي مرض جدري القردة في ويلز، بينما تفشي مرض السل في إنجلترا.

ما لا تعرفه عن الفيروس
ويُعرف مرض جدري القرود، بأنه مرض فيروسي ينتج عنه آفات تشبه الجدري على الجلد، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجدري ولكنه ليس مميتًا مثل الجدري، كانت معظم الحالات في أفريقيا.

وفي الغالب، يكون مرضًا خفيفًا يتحسن من تلقاء نفسه دون علاج، يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بأعراض أكثر خطورة، لذلك تتم رعاية مرضى جدري القرود في المملكة المتحدة في المستشفيات المتخصصة.

أعراضه
تتمثل أعراض الفيروس، في ارتفاع درجة الحرارة، صداع بالرأس، وآلام بالعضلات، وآلام بالظهر، وتورم الغدد، وقشعريرة، والطفح الجلدي الذي ييدأ بعد يوم إلى 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى.

يتغير الطفح الجلدي من نتوءات حمراء بارزة إلى بقع مملوءة بالسوائل، في النهاية تشكل البقع قشور تسقط لاحقًا.

العدوى بالفيروس
وينتقل الفيروس، من الحيوانات (القوارض) إلى الإنسان عن طريق الاتصال المباشر، ويمكن أن يحدث النقل من شخص لآخر، ربما عن طريق الرذاذ، بشكل غير متكرر.

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