مؤشر بورصة مسقط يرتفع 0.15% مع بداية تعاملات اليوم

استهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم الخميس علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر "مسقط 30" بنسبة 0.15 %، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، صعوداً إلى النقطة 4077.03، رابحاً 5.84 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الأربعاء ، ودعم أداء المؤشر صعود المؤشرات القطاعية مجتمعة، مدفوعة بارتفاع أسهم قيادية.





وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.44 %، مدفوعاً بارتفاع صناعة الكابلات بنسبة 3.81% ، وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.4 %؛ مدفوعاً بارتفاع المتحدة للتمويل بنسبة 5 %، وارتفع المدينة للاستثمار بنسبة 4.54 %.





وكان مؤشر قطاع الخدمات أقل القطاعات ارتفاعاً في تلك الأثناء بنسبة 0.17 %، مع صدارة العمانية القطرية للتأمين للرابحين بنسبة 5.4 %، وارتفاع سهم شل العُمانية بنسبة 3.72 %.





وتجاهل قطاع الصناعة تقدم سهم مسقط للغازات على المتراجعين في تلك الأثناء، بنسبة 5.35%.



