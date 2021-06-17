تحت مظلة التأمين الشامل.. استئصال جيب من البلعوم بالمنظار بمستشفى التضامن بورسعيد (ًور)

عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورشة عمل تعليمية لمناظير الجهاز الهضمي التداخلية، وذلك بمستشفى التضامن بورسعيد، لخدمة منتفعي منظومة التأمين الشامل الجديدة.





وتابع بيان الهيئة: نجح الفريق الطبي بمستشفى التضامن بورسعيد، من استئصال جيب من البلعوم بالمنظار وبنجاح، وذلك خلال الورشة التعليمية، ذلك التدخل الذي يتم بدون جراحة، ولأول مرة داخل محافظة بورسعيد وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.





وأضاف البيان، فيما يخص تفاصيل العملية، فإن المريض البالغ من العمر 43 عام كان يعاني من صعوبة في البلع مع سعال مستمر كوارتجاع الطعام، وعليه تم عرض المريض على قسم الجهاز الهضمي بمستشفى التضامن كما تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتبين وجود جيب كبير في البلعوم طوله أكثر من (5 سم).





واستكمل بيان الهيئة: بناء على المؤشرات والأعراض السالف ذكرها، تم اتخاذ القرار بعلاج المريض بتقنية الأنفاق الافتراضية بدون جراحة وهي التقنية الأحدث في العالم ( Z_POEM) والتي تعتمد على خلق قناة افتراضية بجوار جدار الجيب قبل استئصاله، وذلك خلال أقل من ساعة، وقد تم الإجراء بنجاح على يد أ.د أحمد مدكور" استشاري المناظير التداخلية ورئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى، وعضو اللجنة العلمية للمناظير التداخلية عالية الدقة بالجمعية العالمية للمناظير"، الذي ترأس الفريق الطبي المشارك بالورشة.





وتابع البيان، شارك بالورشة التعليمية بمستشفى التضامن بورسعيد، أ.د. أحمد خميس "رئيس قسم التخدير" الذي قام بتخدير الحالات المعقدة خلال التدخلات التي تمت خلال الورشة، د. حمدي السيد "استشاري الجهاز الهضمي"، د. رامي جمال "اخصائي مناظير الجهاز الهضمي"، د. رضا نبيل "اخصائي مناظير الجهاز الهضمي"، وذلك بمعاونة تمريض وحدة المناظير بالمستشفى،





وقبيل الورشة، كان د. أحمد حسن سالم مدير وحدة المناظير بالمستشفى، قام بالتنسيق مع عدة شركات لتوفير الأجهزة الطبية والمعدات المتقدمة اللازمة، وذلك لضمان أن يتم تقديم الخدمة الطبية بكفاءة ونجاح لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، داخل محافظتهم وبدون تحميلهم أي تكلفة أو أعباء مالية على عاتقهم، حيث تم إجراء كافة التدخلات دون أن يتحمل المريض أي أعباء مالية.





وخلال الورشة التعليمية التي استمرت على مدار اليوم بمستشفى التضامن بورسعيد، تم استئصال ورم سطحي من القولون لمريض آخر، ونجحت العملية والحالة الصحية للمريض مستقرة الآن.



