رئيس مياه القناة: نجحنا في إصلاح الأعطال المفاجئة في فتره زمنية وجيزة

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من إصلاح الأعطال والكسورات المفاجئ لمواسير المياه، خلال الـ24 الماضية، في محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وأنه تابع عمليات الإصلاح التي تم الانتهاء منها، بواسطة مهندسو وفنيو وعمال الشركة، وذلك لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين في إقليم القناة.





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد قطر 10 بوصات بمحطة أبو عارف بالسويس، وإصلاح خط مياه 300 أسفل كوبري مدينة المستقبل، بالإضافة إلى تركيب فاروغة قطر 500 بمدينة المستقبل لتغذية صوامع القمح الجديدة، وإصلاح خط مياه قطر 10 بوصة أمام قرية شعيب علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي، وإصلاح خط قطر 4 بوصة بقرية سرابيوم، كما تم عمل إحلال وتجديد لخط مياه 500 مم بطول 300 مترًا، المغذي لمنطقة أبو شرويد، والأماني، وجمعية الشرطة، وجمعية والكفاح، وذلك لضمان وصول المياه لأطراف الشبكات، وذلك تحت أشراف المهندس محمد ماضي.





كما تم اصلاح خط مياه قطر 300 بالقنطرة شرق والمغذي لمنطقة الغطوس، وعزبة الصحة، وعزبة ناصر، كما تم اصلاح عطل مفاجئ في محبس 6 بوصة بالقنطرة شرق، وإصلاح عطل مفاجئ بمنطقة الـ 75 بمدينة القنطرة شرق، وذلك تحت أشراف محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وإصلاح خط 8 بوصة بمدينة فايد، وتعميق خط 4 بوصة أسفل مزلقان السكة الحديد بقرية سرابيوم، بأشراف مباشر من المهندس أحمد علي رئيس منطقة فايد.





وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفوري والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فترة زمنية وجيزة، للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.



