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استشاري تكشف تفاصيل عملية دقيقة لطفل في الساعات الأولى من ولادته (فيديو)

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة إيناس الشربيني، استشاري طب الأطفال، تفاصيل عملية تغيير دم كامل لطفل مبتسر في الساعات الأولى من عمره بمستشفى شربين، موضحة أن مثل هذه العملية تجرى في الحضانة، وهى نوع من العمليات الذي له مخاطر كبيرة.

وأشارت "إيناس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هذه العملية تبدو بسيطة ولكنها تحتاج لتركيز، حيث يتم سحب 10 سم من الدم بجسم الطفل واعطائه 10 سم من الدم بديلا عنهم، معلقة: "أي غلطة فالنص بتكون مشكلة".

وأضافت أن مدة العملية وصلت إلى 3 ساعات، لافتة إلى أن هذه العمليات تجرى عندما ترتفع نسبة الصفراء إلى درجة عالية، ولكن لا نرى هذه الحالات كثيرا، منوها بأناختلاف فصائل الدم ما بين الأب والأم والطفل هو السبب في حدوث مثل هذه الحالات.

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