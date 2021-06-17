Advertisements

مقتل زعيم بوكو حرام التاريخي أبو بكر شيكاو

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قتل زعيم تنظيم "بوكو حرام" الإرهابى أبوبكر شيكاو، الذى قالت تقارير إنه لقى حتفه خلال معارك ضد "تنظيم داعش فى غرب إفريقيا"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

 

وبحسب تقارير إعلامية، أصيب شيكاو بجروح خطيرة بعدما حاول أن ينتحر حتى لا يقع فى قبضة مسلحين تابعين لـ"داعش"، بعد اشتباكات بين التنظيمين الإرهابيين فى ولاية بورنو، شمالى نيجيريا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيجيريا زعيم بوكو حرام

أخبار تهمك

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 14 ساعة

موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

منذ 13 دقيقة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ يوم

نجم مانشستر سيتي يحلم بتمثيل برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أسامة الأزهري عن شهادة محمد حسين يعقوب: انهيار كارثي مروع

منذ حوالي 3 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 11 ساعة

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

منذ 41 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ حوالي 10 ساعة

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

نجوم الفن يُشاركون مصطفى قمر فرحته بزفاف ابنه (صور)

منذ ساعتين

ديباي يعلق على اقترابه من الانتقال إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة في القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع 30 جنديا نيجيريا إثر هجوم جماعة "بوكو حرام" على قاعدة عسكرية

بوكو حرام تهاجم ثلاثة مراكز عسكرية شمال شرق نيجيريا

مقتل 30 شخصا في هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا

مقتل العشرات في معارك بين القوة الإقليمية و«داعش» في نيجيريا

الكاميرون تعلن مقتل 6 جنود بهجوم لـ"بوكو حرام" شمال البلاد

وكالة الصحافة الفرنسية: زعيم بوكو حرام يفجر نفسه بحزام ناسف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

08:31 م

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

07:08 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة