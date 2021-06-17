مقتل زعيم بوكو حرام التاريخي أبو بكر شيكاو

قتل زعيم تنظيم "بوكو حرام" الإرهابى أبوبكر شيكاو، الذى قالت تقارير إنه لقى حتفه خلال معارك ضد "تنظيم داعش فى غرب إفريقيا"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وبحسب تقارير إعلامية، أصيب شيكاو بجروح خطيرة بعدما حاول أن ينتحر حتى لا يقع فى قبضة مسلحين تابعين لـ"داعش"، بعد اشتباكات بين التنظيمين الإرهابيين فى ولاية بورنو، شمالى نيجيريا.