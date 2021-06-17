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محافظ شمال سيناء: إنفاق 600 مليار جنيه على المشروعات خلال 7 سنوات (فيديو)

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، إن تكلفة مدينة رفح الجديدة التي تبنيها الدولة المصرية لصالح أهالي رفح والشيخ زويد الذين تضرروا من العمليات الإرهابية، بلغت تكلفة أعمال المرحلة الأولى منها 1.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المدينة ستشهد بناء 3456 شقة.

وأشار "شوشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أنه سيتم تسليم عمارات المرحلة الاولى لأهالي رفح والشيخ زويد في بداية العام الجديد، بواقع 84 عمارة بكل عناصرهم الخدمية مثل الأسواق ودور العبادة".

أضاف محافظ شمال سيناء، أن هناك محاور عديدة للتنمية، وتم انفاق مبلغ قدره 600 مليار جنيه على المشروعات في سيناء خلال 7 سنوات، ومن أبرز محاور التنمية هي التنمية الزراعية، إذ يركز عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المرحلة المقبلة، لأن سيناء أرض خصبة، لكن مشكلتها الرئيسية كانت تتمثل في إتاحة المياه".

وأوضح، أنه سيتم الانتهاء من أعمال محطة معالجة بحر البقر، التي توفر 5.2 مليون متر مكعب في اليوم الواحد قريبا، أي أنه لم يعد هناك أي مشكلة في سيناء على مستوى توفر مياه الزراعية، وفي هذه المرحلة تم تخصيص 271 ألف فدان لصالح المرحلة الأولى للاستفادة من مياه محطة معالجة بحر البقر".

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