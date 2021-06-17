استمرار حبس صاحب مصنع اعتدى على زوجته بـ"ماء نار"

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة اليوم الخميس، تجديد حبس صاحب مصنع بتهمة تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاعتداء على طليقته برش "ماء نار" على وجهها بسبب خلافات بينهم، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.





بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا يفيد بقيام المدعو " محمد.م ع. " صاحب مصنع بالتعدي على طليقته " عزه عز الدين " تعمل موظفة، بالقاء "ماء نار"، على وجهها وجسدها، بسبب وجود خلافات بينهما، وتم نلقها إلى مستشفى الدمرداش بالعباسية وتبين إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.