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في ذكري ميلاد زبيدة ثروت.."واحد من الناس" يعرض آخر ظهور لها على شاشة الحياة

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في حلقة فنية خاصة وفي آخر ظهور لقطة السينما المصرية النجمة زبيدة ثروت قبل رحيلها ، ويحتفي برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ويعيد آخر لقاء تليفزيوني مع النجمة الراحلة بمناسبة ذكرى ميلادها ويُذاع فيها التاسعة مساء اليوم الخميس على شاشة قناة الحياة. 

وتكشف زبيدة ثروت خلال اللقاء مع الدكتور عمرو الليثي أسرار لايعرفها أحد عن قصة حبها الكبير مع الفنان الراحل عيد الحليم حافظ ولماذا رفضت عائلتها هذا الحب،  وتعترف بحكايتها مع لاعب الكرة البرازيلي بيليه الذي طلب يدها للزواج. 

كما تكشف عن أسرار الخمس زيجات التي عاشتها وأسباب فشلها العاطفي مع الرجال، وتعلن لأول مرة عن وصيتها التي أخفتها عن الجميع قبل رحيلها بعد اصابتها بالسرطان

يذاع البرنامج في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على شاشة قناة الحياة

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