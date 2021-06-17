التفتيش الصيدلى بالفيوم يضبط مخالفات بعدد من الصيدليات وغلق وتشميع 3 منهم "صور"







استمرارا لضبط سوق الدواء وبناء على تعليمات الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، وموافقة الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم وبأشراف الدكتورة مرفت فؤاد، مدير إدارة الصيدلة وتنسيق الدكتور احمد عثمان، رئيس قسم التفتيش الصيدلى، تم تنفيذ حملة مشتركة من صيادلة التفتيش الصيدلى وإدارة التموين والتجارة الداخلية فى محيط إدارة اطسا للمرور على ٢٧ صيدلية.



وأسفر التفتيش عن ضبط مكان غير مرخص يديره شخص غير صيدلى وتمت مصادرة الأدوية وتحرير محضر بالمخالفات.



كما تم غلق ٣ صيدليات بالشمع الأحمر تنفيذا لقرار المحافظ لعدم تسجيل مدير مسئول، وتم رصد مخالفات فى صيدليات اثناء المرور، وتم تحرير محاضر بالمخالفات لخمس صيدليات.



اشترك بالحملة من مفتشى الإدارة الدمتورة عبير فؤاد، والدكتورة حنان عازر، الدكتورة هناء فوزى، والدكتور علاء محمد محمود.

تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين