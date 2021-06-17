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بريطانيا تدرس تخفيف القيود لاستئناف السفر الدولي

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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تدرس بريطانيا تخفيف قيود السفر، بما في ذلك السماح لأولئك الذين تم تطعيمهم مرتين ضد COVID-19 بالاستمتاع بعطلة خارجية دون روتين، وهي خطوة تشير إلى عودة جوازات سفر اللقاح إلى جدول الأعمال.

فقد وافقت دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على تخفيف قيود السفر خلال الصيف مما سيسمح للسائحين الذين تم تطعيمهم بالكامل بتجنب الاختبارات أو الحجر الصحي وتوسيع قائمة مناطق الاتحاد الأوروبي التي يمكن السفر منها بأمان. وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن بريطانيا، التي شهد برنامج التطعيم الخاص بها تلقي أكثر من نصف البالغين جرعتين من لقاح COVID-19، تدرس الآن خططًا مماثلة.

ولدى سؤاله عن التقرير، قال وزير المالية بوزارة الخزانة جيسي نورمان إنه لم يتم استبعاد أي شيء عند النظر في كيفية إعادة فتح السفر، لكنهم سيكونون حذرين في تقديم خطط لما يسمى "جوازات سفر اللقاح". وقال نورمان لشبكة سكاي نيوز: "نحاول أن نتحرك بحذر وبشكل تدريجي في الاتجاه الصحيح، لذا لن أشطب أي شيء في هذه المرحلة"، مضيفًا أن الفيروس لم يكن شيئًا يمكن السيطرة عليه.. لذلك، لن يكون من الحكمة الإدلاء بأي تفويض مطلق أو... بيان حازم الآن."

واضاف نورمان إنه سيكون من المهم النظر في قضايا الإنصاف لأولئك الذين لم يُعرض عليهم بعد، أو غير قادرين على الحصول عليها. وقالت الصحيفة إنه بموجب الخطط، سيسمح للأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من لقاح COVID-19 بتجنب الحجر الصحي عند عودتهم من البلدان المدرجة في قائمة الكهرمان، على الرغم من أنه لا يزال يتعين عليهم اختبارهم.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين ما زالوا يعملون على تحديد ما إذا كان أي نظام جديد سيقتصر على عودة البريطانيين أو ينطبق على جميع الوافدين.

وقد سمحت بريطانيا باستئناف السفر الدولي الشهر الماضي، لكن تم استبعاد جميع الوجهات الرئيسية تقريبًا من قائمة البلدان المفتوحة لقضاء عطلات خالية من الحجر الصحي. وفي ظل نظام إشارات المرور الحالي، يخضع المسافرون العائدون من بلدان القائمة الخضراء لاختبارات COVID-19 لكنهم لا يحتاجون إلى الحجر الصحي. وتشمل البلدان المدرجة في قائمة الكهرمان إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.

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