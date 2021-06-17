محافظ شمال سيناء عن عروس العريش: السيسي أدخل السعادة لقلبها (فيديو)

عقب اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، على منح الرئيس عبدالفتاح السيسي إحدى وحدات الاسكان الاجتماعي لسيدة كفيفة في مدينة العريش، قائلا: "الحمد لله إنه قدر يدخل السعادة إلى قلب هذه الفتاة".



وأشار "شوشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية شهدت بناء 2608 شقة بتكلفة بلغت 400 مليون جنيه ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أن المحافظة خصصت جزءً من مشروع الاسكان الاجتماعي لأبناء رفح والشيخ زويد الذين أضيروا من العمليات الإرهابية.



وتابع محافظ شمال سيناء: "تكلفة هذه الوحدات 425 جنيه شهريا، ويدفع المواطن 100 جنيه فقط، بينما تتحمل المحافظة 325 جنيه وذلك لأهالي رفع والشيخ زويد المضارين من العمليات الإرهابية، كما أننا بنينا لهم مدينة رفح الجديدة ولكن إلى حين الانتهاء من هذه المدينة فإننا سنتضيفهم في الوحدات المخصصة حتى يعيشوا حياة كريمة مثل بقية أفراد الشعب المصري".



وأوضح، أن منطقة المساعيد بها 105 عمارة كإسكان تعاوني، لكن العقارات كانت آيلة للسقوط، فتم هدم العمارات بالكامل وإعادة بنائهم: "يتبقى لنا 10 عمارات حتى نهاية هذا العام".

