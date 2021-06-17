روسيا تتوقع بدأ محادثات الحد من الأسلحة الأمريكية في غضون أسابيع

قال نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت،اليوم الخميس، إن روسيا تتوقع أن تبدأ محادثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة التي تم الاتفاق عليها في قمة جنيف في غضون أسابيع.





فقد اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة في جنيف يوم الأربعاء على الشروع في حوار ثنائي متكامل حول الاستقرار الاستراتيجي لوضع الأساس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح والحد من المخاطر.





وفي وقت سابق، التقي الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في أول اجتماع لهما منذ تولي بايدن منصبه مع احتمال وجود خلافات عميقة وتوقعات بحدوث اختراقات. وقال كلاهما إنهما يأملان في أن تؤدي محادثاتهما في فيلا على ضفاف بحيرة في جنيف إلى علاقات أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها، على الرغم من أنهما لا يزالان على خلاف حول كثير من الأمور من الحد من التسلح والقرصنة الإلكترونية إلى التدخل في الانتخابات وأوكرانيا.





وصرح مسؤول أمريكي كبير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء توجه بايدن إلى جنيف: "لا نتوقع مجموعة كبيرة من الإنجازات من هذا الاجتماع"، قائلًا إنه من المتوقع أن يتحدث الاثنان لمدة أربع أو خمس ساعات بدءًا من حوالي الساعة 1.30 مساءً. (1130 بتوقيت جرينتش). وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية: "لست متأكدا من أنه سيتم التوصل إلى أي اتفاقات".





تدهورت العلاقات على مدى سنوات، لا سيما مع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 من أوكرانيا، وتدخلها في سوريا عام 2015، واتهامات الولايات المتحدة - التي نفتها موسكو - بالتدخل في انتخابات عام 2016 التي جلبت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتدهورت أكثر في مارس عندما قال بايدن إنه يعتقد أن بوتين "قاتل"، مما دفع روسيا إلى استدعاء سفيرها في واشنطن للتشاور، واستدعت الولايات المتحدة سفيرها في أبريل.









وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن الولايات المتحدة تهدف إلى مجموعة من "المهام" - المصطلح في واشنطن لتعيين مساعدين للعمل في قضايا محددة - "حول المجالات التي يمكن أن يعمل فيها العمل معًا على تعزيز مصالحنا الوطنية وجعل العالم أكثر أمانًا". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيسين سيقرران ما إذا كان سيتم إعادة السفراء أم لا. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيسكوف قوله "سيحتاج الرؤساء اليوم إلى تحديد كيفية المضي قدما مع رؤساء البعثات الدبلوماسية".



