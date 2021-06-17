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استطلاع: 51% من الجمهوريين يعتبرون أن نتائج انتخابات 2020 ستتغير

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
الفجر
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كشف استطلاع للرأي أجرته Morning Consult-Politico، أن 51% من الناخبين الجمهوريين يعتبرون أن المراجعات على مستوى الولايات لانتخابات 2020 ستكشف عن معلومات من شأنها عكس النتائج.

وأشار 51% من الجمهوريين إلى أنهم يعتقدون أن مراجعات انتخابات 2020 ستغير نتيجتها، ويعتقد 29% أن المراجعات بـ"التأكيد" ستغير النتيجة و22% يقول إنها "على الأرجح" ستغير النتائج، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وبشكل عام، وجد الاستطلاع أن ما يقرب من ثلاثة أرباع ناخبي الحزب الجمهوري أي 74% يدعمون الجهود على مستوى الولايات لمراجعة وفحص انتخابات 2020.

يستند الاستطلاع إلى ردود من 1994 ناخبا مسجلا تم جمعهم عبر الإنترنت في الفترة من 11 إلى 13 يونيو، ويبلغ هامش الخطأ في العينة نقطتين مئويتين.

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