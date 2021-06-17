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الكرملين: عضوية الناتو لأوكرانيا ستكون "خط أحمر"

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال الكرملين، اليوم الخميس، إن عضوية أوكرانيا في الناتو ستكون "خط أحمر" لموسكو وإنه يشعر بالقلق من الحديث عن أن كييف قد تحصل في يوم من الأيام على خطة عمل للعضوية.

وأدلى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بهذه التصريحات بعد يوم من عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في جنيف. وقال بيسكوف إن القمة كانت إيجابية بشكل عام. وقد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين إنه يريد من بايدن "نعم" أو "لا" واضحة بشأن منح أوكرانيا خطة للانضمام إلى الناتو.

وقال بايدن إن أوكرانيا بحاجة إلى اجتثاث الفساد والوفاء بمعايير أخرى قبل أن تتمكن من الانضمام. وقال بيسكوف إن موسكو تتابع الوضع عن كثب. وصرح لمحطة إيكو موسكفي الإذاعية "هذا شيء نراقبه عن كثب وهذا حقا خط أحمر بالنسبة لنا - فيما يتعلق باحتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو". وتابع "بالطبع هذا (مسألة خطة عضوية أوكرانيا) يثير مخاوفنا".

وقال بيسكوف إن موسكو وواشنطن اتفقتا في قمة جنيف على ضرورة إجراء محادثات بشأن الحد من التسلح في أقرب وقت ممكن. وقد اتفق بايدن وبوتين في القمة على الشروع في مفاوضات منتظمة لمحاولة إرساء الأساس لاتفاقيات الحد من الأسلحة المستقبلية وإجراءات الحد من المخاطر.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي في وقت سابق يوم الخميس إن موسكو تتوقع أن تبدأ تلك المحادثات مع واشنطن في غضون أسابيع. وأدلى بهذه التصريحات في مقابلة صحفية نُشرت على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت يوم الخميس.

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بوتين اوكرانيا الناتو الكرملين

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