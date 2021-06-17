وزراء الإعلام العربي في ضيافة متحف الحضارة بالفسطاط

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على رأس وفد رفيع المستوى من وزراء الإعلام العرب، وذلك على هامش مشاركتهم في الدورة الـ51 لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.





وتأتي الزيارة في إطار التعاون بين وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث اصطحبهم في جولة داخل المتحف وقاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، للاستمتاع بهذا الصرح العظيم وما يضمه من قطع أثرية متميزة.





وأعرب وزراء الإعلام العرب والوفود المرافقة لهم عن إعجابهم بأسلوب العرض المتحفي للقطع الأثرية والتي تروى الحقب التاريخية المختلفة للحضارة المصرية العريقة بالإضافة إلى تطور مجال العرض المتحفي المتميز للمتحف والمدعم بالتقنيات الحديثة.



