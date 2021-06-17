تامر حسني يُشعل حفل زفاف نجل مصطفى قمر





أحيا النجم تامر حسني، حفل زفاف نجل النجم مصطفى قمر، كما شارك الثنائي في عدد من الأغاني وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.



وأشعل النجم تامر حسني حفل الزفاف، بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة وتبادل العروسان معه الغناء والصور التذكارية وسط أجواء من البهجة والرومانسية.



والجدير بالذكر أن النجم مصطفى قمر قد احتفل أمس بزفاف نجله الأكبر إياد، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك حضور عدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، الموزع توما.



وشهد الحفل غناء مصطفى قمر عدد كبير من أغانيه القديمة أبرزها أغنية "السود عيونه" وذلك بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل.