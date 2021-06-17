كوريا الجنوبية تقدم 900 ألف دولار لمساعدة ميانمار

أظهرت بيانات الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية قدمت 900 ألف دولار لمبادرة مساعدات إنسانية تقودها الأمم المتحدة لميانمار.





وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن البيانات السابقة عن خدمة التتبع المالي التي تظهر مساهمة كوريا الشمالية بقيمة 300 ألف دولار كانت خاطئة وتم تصحيحها منذ ذلك الحين. كما أوضح بيير بيرون، رئيس الاتصالات في آسيا والمحيط الهادئ في مكتب ميانمار، إن المساهمة في صندوق ميانمار الإنساني في 24 مايو جاءت من كوريا الجنوبية بالإضافة إلى مساهمة منفصلة قدرها 600 ألف دولار.





يدعو الصندوق لتقديم نحو 276 مليون دولار لمساعدة ميانمار، حيث مات مئات الأشخاص منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو كي المنتخبة في فبراير وبدأ حملة قمع دموية ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، مما زاد من صراع البلاد مع جائحة فيروس كورونا.



