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تصريح جديد من " التعليم" بشأن الامتحان التجريبي للثانوية عامة

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،عن أهمية مشاركة الطلاب فى الامتحان التجريبى للثانوية العامة الذى يبدأ الأسبوع المقبل، موضحة أنه سيكون محاكاة طبيعية للامتحان النهائى الذى يعقد فى شهر يوليو، من حيث عدد أسئلة الامتحانات وطريقة إجابة الطالب على الأسئلة فى البابل شيت وأيضا التابلت والأدوات التى يستخدمها الطالب فى حل الأسئلة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 1072021، وتستمر حتى الإثنين 282021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.


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