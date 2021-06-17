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نهائي مبكر.. عبد الحفيظ يشدد على صعوبة مواجهة الأهلي والترجي

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور النصف النهائي  لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد حمادي العقربي، مشيرا إلى أن الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في رادس  لتسهيل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة.

وقال عبد الحفيظ: «الأهلي والترجي التونسي، هما طرفا الدور قبل النهائي لنفس البطولة على مدار السنوات الأربعة الأخيرة، وهو ما يؤكد أهمية وصعوبة هذه المواجهة».

وأضاف: «بالتأكيد نعيش أجواء من التركيز، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بتونس تساعدنا في لقاء العودة، خاصة أننا ندرك جيدا أن هذه المواجهة من١٨٠ دقيقة على شوطين».

وأوضح: «الأهلي والترجي يمتلكان كل مقومات البطولة وهما من الفرق الكبرى داخل القارة ومطالبات دائما بالمنافسة علي البطولات.. ووجودهما في تحدي الدور النصف النهائي يشير إلى صعوبة اللقاء على الفريقين».

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الجميع في الأهلي يدرك أهمية مباراة السبت المقبل؛ لأنها تمثل خطوة مهمة في مشوار التأهل للمباراة النهائية، والحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، لذلك هناك حالة تركيز كبيرة في هذه المباراة، حتى قبل وصول بعثة الفريق إلى تونس.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع لاعبي الأهلي لمباراة الترجي يوم السبت المقبل، ويسعون لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جمهور النادي وتكون نقطة قوة لنا قبل لقاء العودة بالقاهرة.

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