بينهم مانشستر سيتي وباريس.. صراع رباعي على ضم راموس

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن الوجهات المحتملة لسيرجيو راموس، بعد إعلان رحيله رسمياً عن ريال مدريد، هذا الصيف.

سيتعين على راموس اتخاذ قراراً مهماً بشأن مستقبله للعب سنواته الأخيرة ضمن النخبة.

وعلمت صحيفة آس الإسبانية، أن مانشستر سيتي المرشح الأول للتعاقد مع سيرجيو راموس، حيث كانت بيئة راموس على اتصال بمسؤولي السيتي لفترة طويلة، بهدف التوصل إلى اتفاق في حال وضع قلب الدفاع حداً لمسيرته بقميص الريال.

الاحتمال الآخر هو مانشستر يونايتد، الذي يبحث حالياً عن قلب دفاع من الدرجة الأولى لمرافقة هاري ماغواير، وكانت هناك بالفعل اتصالات مع راموس في عام 2015، على الرغم من أنه قرر أخيراً التجديد للبقاء في مدريد.

ومن بين الوجهات المحتملة أيضاً لراموس، نادي باريس سان جيرمان، أما الوجهة المحتملة الأخيرة لراموس هي إشبيلية، الفريق الذي نشأ فيه، والذي سيكون على استعداد لتقديم نفقات كبيرة للحصول على توقيعه.