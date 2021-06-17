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قرار جديد بشأن قواعد استخراج البطاقة التموينية

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
أحمد فشير
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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 17 من يونيو الجاري، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 62 الصادر في 31 مارس من العام الجاري 2021 ، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.

وحدد القرار الفئات الأولى بالرعاية وهم:

- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات و مبارك وتكافل و كرامة.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

- أصحاب الامراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

-القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل و السائقين

والمهنيون والحرفيون ذوى الاعمال الحرة اصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالو بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهرى بحد أقصي 2400 جنيها شهريا .

أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصي 1500 جنيه .

العاملون بالحكومة أو قطاع الاعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصي 2400 جنيه.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" ويعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ النشر .

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