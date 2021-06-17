Advertisements

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بسبب انتشار الباعة الجائلين في أكتوبر

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشأن انتشار الباعة الجائلين في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال"حسين" فى طلب الإحاطة: إن انتشار الباعة الجائلين في عدد كبير من مناطق أكتوبر، أصبحت ظاهرة تتطلب البحث عن إيجاد حل، لاسيما في ظل ما تسببه من أزمات للمارة والسكان.

وأشار إلى أن الباعة الجائلين يعملون بدون أي ضوابط أو رقابة وانتشارهم يسبب حالة من الإزعاج، بالإضافة إلى تعطيل حركة المرور، وتعدد شكاوى المواطنين منهم.

وطالب"عضو مجلس النواب" بضرورة وضع حل لهذه الأزمة، وتوفير أماكن لائقة للباعة الجائلين بشكل منظم يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة، فضلا عن منع المشكلات الناتجة عن انتشارهم بصورة عشوائية.

أخبار تهمك

بينهم مانشستر سيتي وباريس.. صراع رباعي على ضم راموس

منذ 43 دقيقة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 16 ساعة

أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بثلاث صفقات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يكشف قيمة التبرعات فى اليوم الأول

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمد هنيدى مذيعا لأول مرة على شاشة المحور

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

ديباي يعلق على اقترابه من الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من " التعليم" بشأن الامتحان التجريبي للثانوية عامة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أسامة الأزهري عن شهادة محمد حسين يعقوب: انهيار كارثي مروع

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ يوم

نجم مانشستر سيتي يحلم بتمثيل برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد رحيل راموس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد نجمه

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

تصريح جديد من " التعليم" بشأن الامتحان التجريبي للثانوية عامة

11:20 ص

موقف برشلونة من ضم رباعي مانشستر سيتي

10:59 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

03:31 م

بينهم مانشستر سيتي وباريس.. صراع رباعي على ضم راموس

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة