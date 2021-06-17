برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بسبب انتشار الباعة الجائلين في أكتوبر

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشأن انتشار الباعة الجائلين في مدينة السادس من أكتوبر.



وقال"حسين" فى طلب الإحاطة: إن انتشار الباعة الجائلين في عدد كبير من مناطق أكتوبر، أصبحت ظاهرة تتطلب البحث عن إيجاد حل، لاسيما في ظل ما تسببه من أزمات للمارة والسكان.



وأشار إلى أن الباعة الجائلين يعملون بدون أي ضوابط أو رقابة وانتشارهم يسبب حالة من الإزعاج، بالإضافة إلى تعطيل حركة المرور، وتعدد شكاوى المواطنين منهم.



وطالب"عضو مجلس النواب" بضرورة وضع حل لهذه الأزمة، وتوفير أماكن لائقة للباعة الجائلين بشكل منظم يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة، فضلا عن منع المشكلات الناتجة عن انتشارهم بصورة عشوائية.