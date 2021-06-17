بحجة تسفيره للخارج.. ضبط مقاول لإحتياله علي شخص بالغربية





نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بقيام صاحب مكتب مقاولات، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على أموال بزعم تسفيره للعمل بإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.



فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء علي مبلغ مالى من الشاكى بزعم تسفيره للعمل بالدولة المشار إليها، وتوفير فرصة عمل له بها وقيامه بإرسال صورة عقد عمل منسوب لإحدى الهيئات بتلك الدولة – "على خلاف الحقيقة" – من خلال تطبيق "واتس آب" وتبين أنه غير صحيح، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

