جامعة المنصورة تتسلم شهادة ISO 9001:2015



إستقبل الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، يوم الأربعاء 16 يونيو 2021 الدكتور أحمد سمير المدير التنفيذى لشركة ISO QAR المانحة لشهادة ISO 9001:2015 والحاصلة على الاعتماد البريطاني (UKAS)، بحضور كل من الأستاذ الدكتور سهام جاد الحق مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة وأسامة عبد الفتاح موسى أمين عام الجامعة.



حيث قام الدكتور أحمد سمير، بتسليم شهادة ISO 9001:2015 إلى الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، حيث تم منح شهادة ISO 9001:2015 إلى جامعة المنصورة بعد إجراء المراجعة الخارجية من قبل شركة ISO QAR يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021 والتى شملت جميع الإدارات بإدارة جامعة المنصورة (29 إدارة) بإجمالي 63 إجراء عمل.



ويأتى ذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وسعى جامعة المنصورة إلى الريادة والتميز العلمي محليًا ودوليًا ومطابقة المواصفات العالمية ضمن الخطة الاستراتيجية ومنها مواصفات ISO 9001:2015 لنظام الإدارة.



ومن ناحيته ثمن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، جهود جميع العاملين بالجامعة للحصول على شهادة " الأيزو" خلال فترة طويلة من العمل خاصة في ظل جائحة كورونا وهي خطوة هامة للوصول لجامعة معتمدة