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ضبط شخص وبحوزته كمية من الكوكايين بالشروق

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كمية من مخدر الكوكايين بقصد الإتجار، بدءت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، حال إستقلاله سيارة "مستأجرة " وبحوزته (كمية من مخدر الكوكايين – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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