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عرض سيدة النهضة على الطب الشرعى بعد تعرضها للضرب المبرح

الخميس 17/يونيو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة السلام الأول اليوم الخميس، عرض ربة منزل تعرضت للضرب المبرح على يد جزار بسبب خلافات مالية بينهم على إيجار محل بمنطقة النهضة، على الطب الشرعي لبيان مابها من إصابات.

كما قررت النيابة بحبس المتهم 24 ساعة على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر فيه شخص ملتحي يتعدى بالضرب المبرح على سيدة مسنة ويخبط جسدها في درجات السلم.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذا الشخص يعمل جزار ويقيم بمنطقة النهضة، مطالبين بضبطه، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



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